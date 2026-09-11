Vários incêndios destruíram 42 tendas de migrantes e oito viaturas em Ceuta

Mais de 40 tendas que albergavam migrantes na região autónoma espanhola de Ceuta foram incendiadas durante a última noite, tendo-se registado fogos em outros pontos do território, que destruíram oito automóveis e contentores de lixo.Para já, não se sabe se este incêndio foi provocado por alguém externo ou se teve origem em algum incidente no interior de uma das tendas, embora a polícia considere mais provável a última hipótese.Os bombeiros de Ceuta classificaram os acontecimentos da última madrugada como uma "noite terrível". De acordo com o relatório divulgado pelo Serviço de Incêndios e Salvamento (SEIS) de Espanha, o fogo em Tarajal, junto à fronteira com Marrocos, atingiu "42 barracas"."Não houve feridos" porque "a área e os barracões vizinhos foram evacuados rapidamente", afirmou o porta-voz da polícia à AFP. "Segundo as primeiras informações, o incêndio começou acidentalmente, possivelmente devido a uma vela, um cigarro ou uma pequena fogueira”.Não se registaram feridos, mas as famílias que dormiam no local foram retiradas. Além disso, os incêndios também não afetaram as habitações dos moradores da zona nem edifícios públicos, como as escolas Príncipe Felipe e Reina Sofía.Este incêndio ocorre dias depois de alguns migrantes terem relatado ser alvo de agressões por parte de atacantes encapuzados.