Vários incêndios destruíram 42 tendas de migrantes e oito viaturas

Os bombeiros de Ceuta classificaram os acontecimentos da última madrugada como uma "noite terrível".

De acordo com o relatório divulgado pelo Serviço de Incêndios e Salvamento (SEIS) de Espanha, o fogo em Tarajal, junto à fronteira com Marrocos, atingiu "42 barracas".

As equipas de bombeiros e de emergência deslocadas para a zona depois das 23:00 de quinta-feira (22:00 em Lisboa) demoraram quase duas horas a controlar as chamas.

Não se registaram feridos, mas as famílias que dormiam no local foram retiradas.

Os incêndios também não afetaram as habitações dos moradores da zona nem edifícios públicos, como as escolas Príncipe Felipe e Reina Sofía.

Ao longo da madrugada, ocorreram ainda incêndios que destruíram oito viaturas, em várias zonas da região autónoma espanhola de Ceuta, assim como quatro contentores de lixo.

As autoridades ainda não informaram sobre a autoria dos incêndios.

A crise em Ceuta começou no final de julho quando, em poucas horas, ultrapassaram a fronteira cerca de 70 mil pessoas vindas de Marrocos.