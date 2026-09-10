Vários mortos em acidente de autocarro na Suíça

Vários mortos em acidente de autocarro na Suíça

O acidente ocorreu pelas 17h30 (hora de Lisboa) entre os municípios de Susch e Zernez, no cantão dos Grisões.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: X

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(em atualização)

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas esta quinta-feira num acidente que envolveu um autocarro de turismo no leste da Suíça, de acordo com a polícia local.

"Várias pessoas perderam a vida no acidente com o autocarro", anunciou a polícia cantonal na rede social X. "Várias outras ficaram feridas".



As autoridades não adiantaram ainda mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente ou a nacionalidade das vítimas.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram socorristas em torno do autocarro capotado, numa encosta abaixo da estrada, e helicópteros estacionados nas proximidades.

A polícia confirmou à agência France-Presse que "vários serviços de socorro" estavam a intervir.

Segundo a imprensa suíça, o autocarro pertence à empresa turística holandesa Oad, que oferece viagens por toda a Europa.

O município de Zernez é a porta de entrada para o Parque Nacional suíço, um vasto território alpino com cerca de 170 quilómetros quadrados que abriga mais de 100 quilómetros de trilhos pedestres no vale da Engadina.

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