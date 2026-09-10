Mundo
Vários mortos em acidente de autocarro na Suíça
O acidente ocorreu pelas 17h30 (hora de Lisboa) entre os municípios de Susch e Zernez, no cantão dos Grisões.
(em atualização)
Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas esta quinta-feira num acidente que envolveu um autocarro de turismo no leste da Suíça, de acordo com a polícia local.
"Várias pessoas perderam a vida no acidente com o autocarro", anunciou a polícia cantonal na rede social X. "Várias outras ficaram feridas".
Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas esta quinta-feira num acidente que envolveu um autocarro de turismo no leste da Suíça, de acordo com a polícia local.
"Várias pessoas perderam a vida no acidente com o autocarro", anunciou a polícia cantonal na rede social X. "Várias outras ficaram feridas".
Beim Unfall des Reisecars in Susch starben mehrere Personen. Ebenso wurden mehrere Personen verletzt. Weitere Informationen folgen.— Kantonspolizei GR (@KapoGR) September 10, 2026
As autoridades não adiantaram ainda mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente ou a nacionalidade das vítimas.
Imagens divulgadas pela imprensa local mostram socorristas em torno do autocarro capotado, numa encosta abaixo da estrada, e helicópteros estacionados nas proximidades.
A polícia confirmou à agência France-Presse que "vários serviços de socorro" estavam a intervir.
Segundo a imprensa suíça, o autocarro pertence à empresa turística holandesa Oad, que oferece viagens por toda a Europa.
O município de Zernez é a porta de entrada para o Parque Nacional suíço, um vasto território alpino com cerca de 170 quilómetros quadrados que abriga mais de 100 quilómetros de trilhos pedestres no vale da Engadina.
A polícia confirmou à agência France-Presse que "vários serviços de socorro" estavam a intervir.
Segundo a imprensa suíça, o autocarro pertence à empresa turística holandesa Oad, que oferece viagens por toda a Europa.
O município de Zernez é a porta de entrada para o Parque Nacional suíço, um vasto território alpino com cerca de 170 quilómetros quadrados que abriga mais de 100 quilómetros de trilhos pedestres no vale da Engadina.