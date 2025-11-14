Vários mortos em Estocolmo na colisão de um autocarro

Várias pessoas terão morrido após a colisão de um autocarro de dois andares com uma paragem de autocarro na área de Östermalm, em Estocolmo, na Suécia. O alerta foi recebida pelas 15h23 locais (menos uma hora em Lisboa) desta sexta-feira.





"O incidente envolveu feridos e mortos", anunciou a polícia sueca na sua página, de acordo com o jornal sueco Sweden Herold. O número, sexo ou idade das vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades. anunciou a polícia sueca na sua página, de acordo com o jornal sueco. O número, sexo ou idade das vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades.





De acordo com a mesma fonte, o incidente está a ser investigado como homicídio involuntário, mas a causa do incidente ainda é desconhecida. Segundo o jornal Expressen , a polícia afirma que o motorista do autocarro foi preso.





"Ainda não sabemos a causa disto, mas neste momento os nossos pensamentos estão principalmente com as pessoas afetadas e as suas famílias", escreveu o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, numa publicação no X.





No local do acidente estão um grande número de ambulâncias e de veículos de emergência, de acordo com imagens da imprensa sueca.













