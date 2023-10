Vários mortos em incêndio em discoteca espanhola de Múrcia

A Polícia Nacional (PN) confirmou que o número de mortos ascende a 13 pessoas, e não descarta que os serviços de emergência encontrem mais cadáveres no interior da discoteca onde deflagrou um incêndio durante a noite.

As pessoas que sofreram a intoxicação são duas mulheres de 22 e 25 anos e dois homens de 41 e 45 anos, de acordo com a PN.

Os bombeiros da Câmara Municipal de Múrcia e do Consórcio de Combate a Incêndios e Resgate da Região de Múrcia trabalharam para extinguir as chamas, o que obrigou ao corte do trânsito na autoestrada de Alicante e nas entradas da zona comercial e das discotecas Las Atalayas.

O pedido de helicóptero de combate a incêndios à Direção Geral de Segurança Cidadã e Emergências foi cancelado devido à disponibilidade de meios terrestres suficientes para extinguir o incêndio na zona, onde permanecem, preventivamente, várias ambulâncias e equipas policiais.

Foi criada uma área de informação para familiares no palácio desportivo vizinho, onde uma equipa de psicólogos acompanha os familiares das vítimas.

No local, além dos serviços de emergência e dos bombeiros, encontram-se unidades especializadas da Delegacia de Polícia de Múrcia que investigam os incêndios para determinar a origem do fogo.

O líder do Partido Popular, Alberto Feijóo, lamentou as mortes ocorridas no incêndio da discoteca, que fez até ao momento sete mortos, e quatro pessoas intoxicadas devido à inalação de fumo.



"Lamento muito e quero acompanhar em sua dor os familiares das vitimas do incêndio ocorrido esta madrugada em Múrcia", escreveu Feijóo na sua conta pessoas na rede social X (ex-Twitter).

c/ Lusa