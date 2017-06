Vários mortos em tiroteio no Parlamento iraniano e ataque a mausoléu de Teerão

RTP 07 Jun, 2017, 08:28 / atualizado em 07 Jun, 2017, 10:43 | Mundo

Um grupo de homens armados abriu fogo no parlamento iraniano e perto do túmulo do aiatola Kohmeini na capital, em Teerão.

De acordo com a agência France Presse, o grupo Estado Islâmico já reivindicou este atentado, que causou para já um número indefinido de vítimas. A CNN dá conta de que seriam três mulheres e um homem.

Contudo, os relatos são contraditórios sobre o número de feridos e mortos. Algumas agências de notícias falam em três ou quatro atacantes, já a Irna, a agência estatal iraniana, diz que a polícia já deteve um dos suspeitos.

Os primeiros atacantes terão entrado no Parlamento e disparado vários tiros. Um guarda foi atingido e acabou por morrer.

De acordo com a agência Reuters, os assaltantes traziam duas espingardas Kalashnikov e uma outra arma de mão. Um dos homens fugiu, mas as autoridades capturaram-no à entrada do edifício.

De acordo com a agência Fars, um destes atacantes é um bombista suicida e já terá sido cercado pelas autoridades.

O canal Fars News partilhou no Twitter uma fotografia onde é possível ver um dos atacantes do Parlamento através de uma janela.

Quase em simultâneo, os mesmos meios oficiais indicam que uma mulher se fez explodir e outro homem armado fez vários disparos com arma de fogo no interior do mausoléu de Khomeni, a vinte quilómetros a sul da capital iraniana, onde está sepultado o fundador da República islâmica.

De acordo com a BBC, junto ao relicário de Khomeini, "várias pessoas ficaram feridas". O ataque envolveu pelo menos um bombista-suicida e dois ou três homens armados.

The Moment when a suicide bomber detonates himself in areas near mausoleum of Imam #Khomeini in southern #Tehran +som other pics#Iran pic.twitter.com/3adRWlyzoT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 de junho de 2017

À agência estatal iraniana, Ali Khalil, do gabinete de relações públicas do mausoléu, disse que um outro homem se fez explodir em frente a um banco nas imediações do monumento.