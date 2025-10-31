Mundo
"Vários oficiais" detidos. Forças Armadas denunciam alegada tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau
A horas do início da campanha para as Eleições Gerais na Guiné-Bissau, o Estado-Maior General das Forças Armadas anunciou que evitou uma alegada tentativa de golpe de Estado, com a detenção de vários oficiais superiores.
O objetivo seria interromper o processo eleitoral, segundo o vice-chefe do Estado Maior. O general Mamadu Turé não especificou o número de oficiais detidos, nem as ações preparadas por estes militares.A comunicação social avança, contudo, que entre os detidos está Daba Na Walna, chefe da escola militar de Cumeré, no norte do país – detido desde quarta-feira à noite, “devido ao seu envolvimento no golpe”.
“Fez uma requisição de armas, viaturas e coletes antibala. Disse que era para dar aos formandos na Escola Militar de Cumeré, afinal era para fazer golpe de Estado”, declarou o vice-chefe das Forças Armadas guineenses, numa conferência de imprensa no Quartel-General em Bissau, transmitida em direto nas redes sociais.
"Nunca permitiremos que ninguém perturbe o processo eleitoral. Se houver envolvimento de civis, estes também serão detidos", acrescentou Mamadu Turé.Numa outra comunicação também nas redes sociais, o general Fernando da Silva, chefe da divisão de quadros e pessoal das Forças Armadas guineenses, leu um comunicado, em português, no qual denunciou “mais uma tentativa de subversão da ordem constitucional” na Guiné-Bissau “que se prepara para a realização de eleições gerais, que terão lugar no dia 23 de novembro”.
“Este triste episódio que conta com o envolvimento de alguns generais e oficiais superiores das nossas Forças Armadas põe em causa a paz e estabilidade tão almejadas para o desenvolvimento socioeconómico e atração de investimentos externos”, referiu o general Fernando da Silva.
O general disse ainda estar em curso um processo de inquérito, conduzido pelo Estado-Maior General das Forças Armadas, para o apuramento de todos os envolvidos que, afirmou, serão conduzidos à justiça.
A campanha para as eleições presidenciais e legislativas de 23 de novembro na Guiné-Bissau deve começar este sábado e prevê-se que dure as próximas três semanas.
A estabilidade política é um dos principais desafios desta votação na Guiné-Bissau, país que já sofreu quatro golpes de Estado desde que se tornou independente, 17 tentativas de golpe e uma série de mudanças de Governo.
c/ agências
