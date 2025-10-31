"Vários oficiais" detidos. Forças Armadas denunciam alegada tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau

O objetivo seria interromper o processo eleitoral, segundo o vice-chefe do Estado Maior. O general Mamadu Turé não especificou o número de oficiais detidos, nem as ações preparadas por estes militares.

"Nunca permitiremos que ninguém perturbe o processo eleitoral. Se houver envolvimento de civis, estes também serão detidos", acrescentou Mamadu Turé.

c/ agências

A comunicação social avança, contudo,, declarou o vice-chefe das Forças Armadas guineenses, numa conferência de imprensa no Quartel-General em Bissau, transmitida em direto nas redes sociais.Numa outra comunicação também nas redes sociais, o general Fernando da Silva, chefe da divisão de quadros e pessoal das Forças Armadas guineenses, leu um comunicado, em português,, referiu o general Fernando da Silva.O general disse ainda estar em curso um processo de inquérito, conduzido pelo Estado-Maior General das Forças Armadas, para o apuramento de todos os envolvidos que, afirmou, serão conduzidos à justiça.A campanha para as eleições presidenciais e legislativas de 23 de novembro na Guiné-Bissau deve começar este sábado e prevê-se que dure as próximas três semanas.A estabilidade política é um dos principais desafios desta votação na Guiné-Bissau, país que já sofreu quatro golpes de Estado desde que se tornou independente, 17 tentativas de golpe e uma série de mudanças de Governo.