Vaticano. Arquivos sobre Papa do tempo do Holocausto tornados públicos

“A igreja não tem medo da História, pelo contrário”, afirmou o Papa Francisco quando anunciou a abertura dos documentos referente ao pontificado de Pio XII, que ocorreu entre 1939 e 1958.



Duzentos investigadores já solicitaram o acesso à documentação referente ao “arquivo secreto” e a diversas instituições do Vaticano, que ficaram disponíveis após um inventário que durou mais de 14 anos a ser feito.

Os documentos do “secretariado privado” do antigo Papá vão começar a ser explorados, esta segunda-feira, em Roma pelo historiado religioso alemão Hubert Wolf e a sua equipa. Wolf é especializado no relacionamento de Pio XII com os nazis e está ansioso por começar a trabalhar sobre o tema.



Entre os registos devem constar também pedidos de ajuda enviados pelas organizações judaicas, bem como as suas comunicações com o antigo Presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosvelt.



Todavia, algumas peças estão a faltar, como é o caso das respostas que o Papa deu sobre os horrores provocados pelos nazis.



Os judeus já publicaram “documentos que o Papa recebeu sobre os campos de concentração, mas nunca conseguimos ver as respostas”, referiu Wolf em entrevista à AFP.



Os arquivos que não se encontram lacrados dizem respeito à era da pós-II Guerra Mundial, na qual os escritos foram censurados e padres perseguidos, pelas autoridades, por suspeitas de empatia comunista.



Documentos anteriores demonstram que Pio XII foi alertado sobre o extermínio dos judeus europeus quando foi tornado Papa.



“Não há dúvidas de que o Papa estava ciente do assassinato dos judeus”, referiu Wolf.



“O que realmente nos interessa é quando é que ele soube disso pela primeira vez e quando é que ele acreditou nessas informações”, salientou o historiador.



