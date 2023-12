Vaticano autoriza bênção a casais do mesmo sexo sob certas condições

Num documento publicado na página oficial do Vaticano, é anunciado que a Igreja passará a autorizar bênçãos a casais do mesmo sexo e "em situação irregular", mas mantém-se firme na sua oposição ao casamento homossexual.O documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovado pelo papa Francisco, declara que os padres devem decidir caso a caso e “não devem impedir ou proibir a proximidade da Igreja às pessoas em todas as situações em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção”.No entanto, o Vaticano salienta queNo documento, o Vaticano explica que, desta forma,Esta bênção “nunca será realizada ao mesmo tempo que as cerimónias de união civil ou mesmo em conexão com elas.”, esclarece a declaração. Em vez disso, a bênção pode enquadrar-se “numa visita a um santuário, um encontro com um sacerdote, uma oração recitada em grupo ou durante uma peregrinação”.Apesar de esta declaração não significar a aprovação do casamento homossexual, esta é uma decisão histórica, dado que- um tema polémico dentro da Igreja devido à forte oposição da sua ala conservadora, em particular nos Estados Unidos.

Apesar do não reconhecimento da Santa Sé, a bênção de casais do mesmo sexo já era praticada até agora por alguns padres, nomeadamente na Bélgica e na Alemanha.

, uma reunião consultiva global durante a qual bispos, mulheres e leigos debateram questões sociais como o acolhimento de pessoas LGBT+ ou pessoas divorciadas e com mais do que um casamento.Em resposta a questões apresentadas por cinco cardeais conservadores no início de um sínodo de bispos no Vaticano, em outubro, o papa Francisco já tinha dado a entender que esta decisão iria ser aprovada em breve.O documento foi assinado pelo cardeal Victor Manuel Fernandez, chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano, e aprovado pelo chefe da Igreja Católica em audiência privada com Fernandez e outro funcionário do escritório doutrinário, na manhã desta segunda-feira.