O cardeal José Tolentino de Mendonça presidiu a recitação do Rosário, na Praça de São Pedro.

É a décima quarta noite consecutiva que a oração junta responsáveis do Vaticano, colaboradores da Santa Sé e centenas de peregrinos.



Tolentino de Mendonça elogiou o "magistério da fragilidade e do sofrimento" de Francisco, e pediu a todos os presentes que rezassem pela rápida recuperação do Papa Francisco.