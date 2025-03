Vaticano divulga novo boletim. Papa teve noite tranquila e está a descansar

“A noite passou tranquilamente, o papa está ainda a descansar”, lê-se na curta nota divulgada pela Santa Sé.



Na véspera, o boletim da tarde indicava que o sumo pontífice da Igreja Católica não havia sofrido crises respiratórias recentes, mantendo-se “estável".



O papa, referia ainda o Vaticano, continuava a ser submetido a “oxigenoterapia de alto fluxo”. “Devido à complexidade do seu estado clínico, o prognóstico continua reservado”, sublinhava na quarta-feira a Santa Sé, ao cabo de quase três semanas de internamento do papa no Hospital Gemelli, em Roma.



Na manhã de quarta-feira, “Francisco participou no rito de bênção das cinzas”, que marca o início da Quaresma, que antecede a Páscoa.



Francisco não faz qualquer aparição pública desde que foi hospitalizado, a 14 de fevereiro. O papa não esteve presente na oração semanal do Angelus nos últimos três domingos. É a primeira vez que tal sucede desde a sua eleição, no conclave de 2013.



Na passada segunda-feira, Francisco sofreu “dois episódios de insuficiência respiratória aguda, provocada por acumulação significativa de muco endobrônquico e consequente broncospasmo”, o que ditou a aspiração.