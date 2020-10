Vaticano não tem dúvida de abusos de ex-padre em Timor-Leste

", afirmou em entrevista à Lusa Marco Sprizzi, núncio interino e o representante máximo do Papa e do Vaticano em Timor-Leste.", sublinhou.Sprizzi explicou que a sentença aplicada pelo mais alto tribunal da igreja se baseou numa investigação "a dois ou três casos de vítimas, que atualmente não moram em Timor-Leste nem na região da Ásia".", referiu."Sobre as outras vítimas, os outros crimes que estão a ser investigados pelas autoridades civis, nisto não queremos e não podemos interferir. Devemos ter só respeito e confiança (...) nas investigações e nas decisões que as autoridades judiciárias do Estado timorense estão a realizar", sustentou.O ex-padre Richard Daschbach, de 82 anos, está em prisão domiciliária em Díli, acusado de abusar de pelo menos duas dezenas de crianças no orfanato onde trabalhava, o Topu Honis, e de crimes de pornografia infantil, segundo o Ministério Público timorense.

Na terça-feira, o arcebispo de Díli pediu desculpa pelas críticas e acusações aos envolvidos na investigação a Daschbach, reafirmando o apoio total às vítimas e reiterando a confiança nas autoridades judiciais e policiais do Estado.