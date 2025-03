Vaticínio em livro desafia Pequim. Novo Dalai Lama "nascerá no mundo livre"

O titulo completo é “Voz para quem não tem voz: mais de sete décadas de luta com a China para a minha terra e o meu povo” (Voice for the Voiceless: Over Seven Decades of Struggle with China for My Land and My People). É o mais recente livro do 14.º Dalai Lama, lançado esta terça-feira.





Sendo Dalai Lama o título de uma linhagem de líderes religiosos da escola Gelug do budismo tibetano, o atual chama-se Tenzin Gyatso.





Nesta obra, o autor oferece reflexões pessoais, espirituais e históricas. Trata-se da história completa da luta com a China para salvar o Tibete e o seu povo. Quase 75 anos após a invasão do Tibete pela China, o Dalai Lama lembra o mundo da luta não resolvida pela liberdade e as dificuldades que os tibetanos continuam a enfrentar.





Com 89 anos, Tenzin Gyatso escreve sobre a jornada de vida - descobrir o que significa perder a casa para um invasor repressivo e construir uma vida no exílio.



O líder espiritual do budismo tibetano aponta ainda a possibilidade de o sucessor ser escolhido fora da região, deixando antever um conflito com a China.

Sucessor reecarnará no "mundo livre"



A história da soberania do Tibete tem alternado entre a independência e o controlo chinês, ao longo de séculos. Atualmente, a China considera a região como parte integrante do país e rotulou o atual Dalai Lama como um “separatista”, insistindo no direito de nomear o sucessor após a sua morte.





O 14.º líder espiritual do Tibete foi identificado como a reencarnação do seu antecessor aos dois anos de idade e, seguindo o preceito, o atual deverá indicar o 15.º.





No novo livro, Dalai Lama deixou claro que o sucessor nascerá fora da China.







“Uma vez que o propósito de uma reencarnação é continuar o trabalho do antecessor, o novo Dalai Lama nascerá no mundo livre para que a missão tradicional do Dalai Lama – isto é, seja a voz da compaixão universal, o líder espiritual do budismo tibetano e o símbolo do Tibete incorporando as aspirações do povo tibetano – continuará”, escreve o Dalai Lama, que fugiu do Tibete para a Índia em 1959.











"Voz para quem não tem voz: mais de sete décadas de luta com a China para a minha terra e o meu povo”, o novo livro de Dalai Lama | Reuters





Embora o líder tibetano tenha dito que esta linhagem poderia terminar com a sua morte, agora escreve que os tibetanos em todo o mundo querem que a instituição do Dalai Lama continue.







Acrescenta que recebeu inúmeras petições de pessoas dentro e fora do Tibete a pedir-lhe que garanta a escolha de um novo líder e diz que as aspirações do povo tibetano por liberdade não podem ser negadas indefinidamente.



“Uma lição clara que conhecemos da história é esta: se se mantiver as pessoas permanentemente infelizes, não pode haver uma sociedade estável”, sublinha.







O Dalai Lama deixou o cargo de líder político do Governo tibetano no exílio em 2011 para se concentrar no papel espiritual. O autor negou defender a independência tibetana e defendeu uma abordagem de “Meio Caminho”, o que concederia maior autonomia ao território principalmente budista.





O 14.º líder budista tinha 16 anos quando a China comunista invadiu o Tibete, em 1950, e com apenas 19 teve o primeiro encontro com o presidente Mao em Pequim. Aos 25 anos foi forçado a fugir para a Índia e acabou por se tornar um líder no exílio. Nas décadas seguintes, enfrentou os líderes comunistas da China – Mao Tsé-tung, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual presidente, Xi Jinping.