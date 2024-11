Veículo atropela várias pessoas em frente a escola primária na China

O incidente ocorreu no início do dia escolar, quando os estudantes se encontravam nas imediações da escola Yong'an, situada no distrito de Dingcheng.

As autoridades locais estão a investigar o incidente e a recolher dados para determinar o número de pessoas afetadas e a gravidade dos ferimentos, de acordo com a CCTV.

Imagens que circulam nas redes sociais, cuja autenticidade não foi confirmada, mostram um homem a ser imobilizado à força depois de ter sido retirado de um SUV branco.

No último ano, multiplicaram-se no país asiático os ataques indiscriminados contra transeuntes, geralmente perpetrados por atacantes armados com facas, embora tenha também havido relatos de atropelamentos de multidões.

Este ataque ocorre apenas uma semana depois de um homem de 62 anos ter conduzido um automóvel contra um grupo de pessoas à porta de um centro desportivo na cidade chinesa de Zhuhai (sul), que faz fronteira com Macau, provocando a morte de pelo menos 35 pessoas e deixando 43 feridos antes de fugir.

Os motivos são muitas vezes pouco claros ou não são tornados públicos, mas a imprensa local classifica frequentemente estes episódios como "vingança contra a sociedade", ou seja, ataques em que o agressor atua contra pessoas inocentes por frustração devido a disputas legais, sentimentais ou comerciais.