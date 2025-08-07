Velocidade "inimaginável" descarrega num segundo o conteúdo da Netflix
E se no espaço de um batimento cardíaco fosse possível aceder a todas as páginas da Wikipedia? Ou descarregar tudo o que a plataforma de streaming Netflix contém? Pode ser possível graças a uma equipa de investigadores do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicações, no Japão.
Os investigadores conseguiram pôr a velocidade da Internet três milhões de vezes superior à média atual.
A velocidade foi alcançada em laboratório e corresponde à capacidade de transmissão de dados de 1,02 petabits por segundo. É quase a duração de um batimento cardíaco e "pouco mais" do que demora um pestanejar.
A velocidade recorde foi alcançada graças a uma fibra ótica de última geração. Os investigadores utilizaram uma fibra ótica especializada de 19 núcleos e que transmite dados a uma distância de 1.800 quilómetros (equivalente à distância entre Londres e Roma). Sem perda de qualidade. Por exemplo, será possível garantir aos utilizadores que podem usufruir de streaming e jogos online sem qualquer perda de qualidade, independentemente da localização geográfica.
Este desenvolvimento tecnológico também promete transformar aplicações de Inteligência Artificial e acelerar ainda mais a digitalização de várias indústrias.
Por enquanto, não se sabe quando é que esta tecnologia revolucionária passa do laboratório para o público. No entanto, coloca à vista uma nova era ultrarrápida da Internet que vai transformar a forma como acedemos e consumimos os conteúdos digitais.