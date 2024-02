"Vemo-nos a 25 de março". Donald Trump é o primeiro ex-presidente americano a ir a julgamento

Sendo mais do que certo que a nomeação republicana está garantida, uma vez que Nikki Haley não tem acompanhado a performance do 'presidente bilionário', ficando apenas por saber até quando aguentará os confrontos nestas primárias, responder perante o juiz não deixa de causar danos à candidatura presidencial.



Em causa neste julgamento está o pagamento a uma estrela de filmes pornográficos, Stormy Daniels, da quantia de 130 mil dólares para manter silêncio sobre uma relação extra-conjugal quando a cadeira da Sala Oval já estava no horizonte de Donald Trump. O dinheiro, diz-se, poderá ter saído dos fundos de campanha.





O juiz Juan Merchan não acedeu aos apelos de Trump para deixar cair a acusação que aponta também a falsificação de registos comerciais para encobrir o pagamento dos 130 mil dólares a Stormy Daniels.



Trump declarou-se inocente das acusações apresentadas pelo procurador distrital de Manhattan, o democrata Alvin Bragg, mas dez minutos foi quanto durou a sessão em que foi confirmada a sua ida a julgamento. “Vemo-nos a 25 de março”, respondeu Merchan a um dos advogados de Trump quando este argumentou que o ex-presidente não deveria estar a responder em tribunal enquanto lutava pela presidência do país: “Isto não devia acontecer neste país”, lamentava Todd Blanche.





“Isso não é argumento legal”, respondeu-lhe Juan Merchan, para concluir com um “voltamos a ver-nos a 25 de março”. O juiz Merchan apontou para um julgamento com cinco ou seis semanas, a terminar ao redor de finais de abril, início de maio.