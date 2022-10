Venda de armas no Brasil subiu 600 por cento com Jair Bolsonaro no poder

Armas legais triplicaram com Bolsonaro no poder, passaram de 300 mil para 1 milhão com Bolsonaro. Vendem-se 1.300 armas por dia. É até possível comprar armas com calibre de guerra, como constatou o enviado-especial da RTP a São Paulo, Daniel Catalão. A lei de armamento divide Bolsonaro e Lula.