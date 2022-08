Venezuela anuncia dois novos casos de Monkeypox em viajantes

"Informamos (que) dois casos positivos de varíola dos macacos foram detetados a tempo na Venezuela, ambos os pacientes são viajantes, provenientes do Brasil e do Peru", disse a ministra de Ciência e Tecnologia, Gabriela Jiménez, na conta da rede social Twitter.

"O Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel e o Ministério do Poder Popular para a Saúde, em coordenação, estão a acompanhar" os pacientes, que se encontram "em condições favoráveis de saúde", enquanto as autoridades "avaliam os contactos próximos", acrescentou a responsável.

"O governo bolivariano pede à população para cumprir as medidas de prevenção e biossegurança", concluiu.

Em julho, a Academia Nacional de Medicina da Venezuela (AMV) pediu ao Governo do Presidente, Nicolás Maduro, a aplicação de medidas urgentes para prevenir a propagação do vírus Monkeypox e evitar que fique fora de controlo.

"Embora o surto seja moderado na Venezuela (...) agora é altura de atuar com energia para prevenir a propagação do vírus, uma vez que um objetivo da saúde pública é prevenir epidemias antes que fiquem fora de controlo", sublinhou a AMV, num comunicado.

A AMV recomendou ao governo venezuelano que "declare um alerta sanitário para mobilizar recursos e tomar as medidas necessárias, em colaboração com a sociedade civil e no estrito respeito dos Direitos Humanos" e "reforçar a capacidade de diagnóstico molecular e monitorização genética do vírus".