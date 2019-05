Venezuela. Assembleia Constituinte retira imunidade da 7 deputados da oposição

Sob a acusação de participarem na tentativa de derrubar o regime e a pedido do Supremo Tribunal, a Assembleia Constituinte da Venezuela levanta a imunidade parlamentar a sete deputados da oposição.



Os sete deputados, entre eles o vice-presidente da Assembleia Nacional, são acusados de crimes como traição à pátria, conspiração, rebelião civil ou usurpação de funções.



Juan Guaidó responde dizendo que "a única resposta que o regime tem é perseguir. Perseguir porque já não governam, porque já não têm controlo e porque já não têm o respeito dos que estão com eles".



Os Estados Unidos continuam a pressionar o regime. Ao mesmo tempo que vão enviar um navio com ajuda humanitária para a região, em junho, anuncia que vão ser suspensas as sanções contra o antigo chefe de inteligência da Venezuela que rompeu com o regime.