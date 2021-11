Venezuela bate recorde do Guinness com maior orquestra do mundo

", disse a porta-voz da organização, em videoconferência, no sábado, Susana Reyes.Susana Reyes indicou que o anterior recorde pertencia à Rússia, com uma orquestra de 8.097 músicos.Ao conhecer o resultado, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, manifestou orgulho e satisfação pela proeza mundial dos mais de 12 mil músicos do Sistema de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis do país.", escreveu Nicolás Maduro na sua conta na rede social Twitter.O diretor executivo do sistema de orquestras venezuelano, Eduardo Méndez, entregou, numa cerimónia no palácio presidencial de Miraflores, o certificado do novo recorde do Guinness a Maduro.Em 13 de novembro, mais de 12 mil músicos apresentaram-se em concerto no pátio da Academia Militar de Caracas, com o objetivo de bater o recorde mundial do Guinness para a "maior orquestra do mundo".O Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela, conhecido popularmente por "Sistema", interpretou a Marcha Eslava, do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, com a duração de 12 minutos.