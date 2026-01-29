Venezuela. Cabello declara lealdade absoluta das forças de segurança a Delcy Rodríguez

Cabello realçou na quarta-feira que as forças policiais estão a responder com união à "escuridão que aqueles que violaram" a soberania venezuelana estão "a tentar impor".

O ministro falava três semanas após a operação militar norte-americana em que o Presidente Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, foram capturados.

"A nossa lealdade à Constituição nacional e à sua presidente em exercício é absoluta, porque entendemos que defender o seu Governo é defender a continuidade do Governo e a integridade do povo venezuelano", realçou Cabello na cerimónia transmitida pelo canal estatal VTV.

No discurso, proferido em nome de todas as forças policiais e de inteligência, o segundo em comando do chavismo afirmou o reconhecimento de Rodríguez como comandante-chefe das Forças Armadas e também das forças policiais.

"Sob o seu comando, garantiremos com eficiência a ordem interna e a proteção do povo", acrescentou.

O também secretário-geral do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), formação política no poder, sublinhou ainda que não permitirá que "nenhuma circunstância ou ameaça" seja explorada para "semear o caos" no país.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, referiu na quarta-feira ao Congresso que a Administração Trump não está a preparar, nem pretende realizar, um novo ataque em território venezuelano, mas não descartou o uso da força para obrigar o governo interino da Venezuela a cooperar.

Rodriguez assumiu as funções do poder executivo em 05 de janeiro, quando foi empossada pelo irmão, Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional (parlamento), em cumprimento de uma ordem do Supremo Tribunal de Justiça.

A presidente interina indicou que o país está a iniciar uma nova fase política e anunciou um processo exploratório para retomar as relações com os Estados Unidos, que inclui a venda de crude venezuelano.

Trump, por sua vez, exigiu o acesso irrestrito ao petróleo venezuelano e afirmou recentemente que o governo interino de Rodríguez demonstrou uma liderança muito forte.