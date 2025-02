Venezuela condena acusações dos EUA sobre práticas de tráfico

"A República Bolivariana da Venezuela condena categoricamente as declarações falsas e imprudentes feitas pelo chefe do Comando Sul (do exército dos Estados Unidos), Alvin Holsey, durante a sua recente comparência perante o Senado dos EUA", disse na quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano.

Num comunicado, Yván Gil sublinhou que as declarações de Holsey "carecem de fundamento e repetem a mesma narrativa enganosa, comprada pela administração (do anterior presidente norte-americano Joe) Biden, com a qual a ultradireita venezuelana os enganou, utilizando milhões de dólares provenientes das contribuições de cidadãos norte-americanos".

"As acusações de narcotráfico, corrupção e desestabilização não são mais que 'fake news' (notícias falsas) e campanhas de guerra suja do passado, que já provaram ter falhado. Procuram justificar os seus próprios erros, assim como a cumplicidade e a corrupção que conduziram à situação em que se encontram atualmente os extremistas na Venezuela, bem como encobrir as verdadeiras redes de tráfico ilícito na região, cujas rotas são bem conhecidas do Comando Sul", afirmou o ministro.

Venezuelanos marcam posição

Yván Gil disse que a Venezuela enfrenta o narcotráfico com um modelo soberano e responsável, "combatendo com firmeza um problema que tem raízes fora das suas fronteiras".

"Condenamos as desqualificações de organizações militares norte-americanas, como o Comando Sul, que têm um historial de ingerência e atitudes colonialistas", explicou o ministro.

Yván Gil reafirmou "o seu compromisso com a paz, com a estabilidade e um mundo multicêntrico e pluripolar" e apela "aos setores políticos dos EUA para que abandonem a retórica de confronto e respeitem a autodeterminação dos povos".

Horas antes, o chefe do Comando Sul do exército dos EUA, Alvin Holsey, disse, perante a Comissão de Serviços Armados do Senado (a câmara alta do parlamento norteamericano), que o governo do Presidente Nicolás Maduro se envolveu em várias atividades ilícitas para se enriquecer, contribuindo para a desestabilização da Venezuela.