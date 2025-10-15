Autárquicas
Venezuela condena mais uma ataque dos EUA a embarcações

por RTP

Foto: Leonardo Fernandez Viloria - Reuters

As Forças Armadas dos Estados Unidos mataram seis homens, suspeitos de traficar droga, que seguiam num barco na costa da Venezuela. Donald Trump anunciou, na rede social Truth, que o ataque aéreo ocorreu ontem em águas internacionais.

Os Estados Unidos realizaram uma série de ataques nas últimas semanas.

A Venezuela já condenou o ataque. Diz que verdadeira intenção dos Estados Unidos não é combater o tráfico de droga, mas assumir o controlo dos recursos naturais venezuelanos.
