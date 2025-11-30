Venezuela. Consulados estão a disponibilizar canais de urgência para apoiar portugueses

O anúncio foi feito através de um comunicado divulgado nas redes sociais, onde, além de contactos telefónicos locais, são também indicados os contactos do Gabinete de Emergência Consular em Portugal.

"No âmbito da sua missão de apoio permanente à comunidade portuguesa residente na Venezuela os Consulados-Gerais de Portugal em Caracas e Valência colocam à disposição canais destinados a situações urgentes, reforçando o compromisso do Estado português com a proteção e assistência dos seus cidadãos", explicou o comunicado dirigido à comunidade portuguesa residente naquele país latino-americano.

Segundo a mesma nota informativa, a utilização dos contactos "destina-se exclusivamente a situações de comprovada urgência, de modo a garantir uma resposta eficaz e atempada dos serviços consulares".

"Para outras questões, como pedidos de informação ou agendamento de serviços, devem ser utilizados os canais habituais de atendimento consular (...). Recomenda-se que os cidadãos nacionais [portugueses] residentes na Venezuela mantenham os seus contactos atualizados, a fim de garantir uma comunicação eficaz e atempada com os serviços consulares portugueses sempre que se revele necessário", especificou o mesmo texto.

No comunicado é referenciado o contacto telefónico de Emergência de Portugal em Caracas +58 414-466 53 50 e o e-mail cgcaracas@mne.pt.

Também são disponibilizados os contactos telefónicos do consulado em Valência +58 412-0405565 e +58 414-484 35 41, assim como o e-mail valencia@mne.pt.

Os portugueses ainda podem ligar para o Gabinete de Emergência Consular através dos telefones +351 217 929 714 e +351 961 706 472, ou utilizar o e-mail gec@mne.pt.

Na semana passada, os consulados-gerais de Portugal nas cidades venezuelanas de Caracas e Valência anunciaram a abertura de canais de comunicação através da plataforma WhatsApp para divulgar comunicação de interesse para a comunidade portuguesa radicada no país.

"Novo canal de comunicação: O Consulado-geral de Portugal em Caracas, dispõe, a partir de hoje [quarta-feira], de um novo canal de comunicação dirigido exclusivamente à comunidade portuguesa desta área de jurisdição", anunciou na ocasião aquela representação diplomática na rede social Instagram.

Também na rede social Instagram, o Consulado-geral de Portugal em Valência pediu às pessoas com nacionalidade portuguesa para aderirem ao canal de WhatsApp de maneira a receberem informações importantes de forma mais rápida.

Os dois consulados divulgaram ainda uma mensagem em que pedem aos portugueses para contactarem as agências de viagens e companhias aéreas a fim de obter informações sobre os voos recentemente cancelados.

"Perante a situação atual de incerteza quanto ao cancelamento de voos de entrada e saída na Venezuela, aconselha-se a todos os cidadãos que tenham viagens marcadas de e para o país que entrem em contacto com a respetiva companhia aérea e/ou agência de viagens para obter informações sobre os respetivos voos e eventuais alternativas", explicaram.

O Consulado-geral de Portugal em Valência aconselhou ainda os portugueses que se mantenham atentos às publicações da Embaixada de Portugal em Caracas e de ambas representações consulares para resolverem outras questões.

O país conta com uma significativa comunidade de portugueses e de lusodescendentes. Em 2019, as estimativas apontavam para cerca de 300.000 pessoas.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) recomendou "extrema cautela" ao sobrevoar a Venezuela e o sul das Caraíbas devido ao que considera "uma situação potencialmente perigosa" na região.

Várias companhias aéreas, incluindo a TAP, suspenderam então os seus voos para aquele país.

O Governo venezuelano decidiu revogar posteriormente as licenças de operação da TAP, Iberia, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol, acusando-as de se "unirem aos atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos.

Estas decisões surgem num contexto de tensão crescente entre a Venezuela e os Estados Unidos.

Sob o pretexto de combater o narcotráfico, Washington mantém desde setembro um destacamento naval e aéreo em águas das Caraíbas próximas da Venezuela, tendo mesmo mobilizado o maior porta-aviões do mundo para a região.

Na quinta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, chegou a admitir ataques terrestres no território venezuelano na luta contra os cartéis de droga.

Já hoje, Trump avisou que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado "totalmente fechado", declaração que Caracas condenou e classificou como uma "ameaça colonialista".