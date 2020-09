Venezuela. Delcy Rodríguez assumirá o Ministério da Economia e Finanças

"Nomeio a cidadã Delcy Eloína Rodríguez Gómez como ministra do Poder Popular de Economia e Finanças em condição de encarregada, com as competências inerentes ao referido cargo, em conformidade com a ordenança jurídica em vigor", lê-se no texto do decreto 4.287, publicado na Gazeta Oficial 41.960.

No decreto, o Presidente Nicolás Maduro explica que a nomeação tem "o supremo compromisso e vontade de conseguir a maior eficácia política e qualidade revolucionária na construção do socialismo e na refundação da pátria venezuelana".

Delcy Rodríguez substitui Simón Alejandro Zerpa Delgado, ministro da Economia e Finanças desde 28 de outubro de 2017.

Advogada de profissão, Delcy Rodríguez desempenhava o cargo de vice-presidente da Venezuela desde 14 de junho de 2018.

É coordenadora, desde março, da Comissão Presidencial para o Controlo da Covid-19.

Em 26 de dezembro de 2014, foi nomeada ministra das Relações Exteriores da Venezuela, pelo Presidente Nicolás Maduro, convertendo-se na primeira mulher a desempenhar essas funções.

Entre 2 de agosto de 2013 e 13 de outubro de 2014 foi ministra da Comunicação e Informação da Venezuela.

Entre 4 de agosto de 2017 e 14 de junho de 2018 foi a 1ª presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, composta unicamente por simpatizantes do regime.