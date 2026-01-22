Venezuela. Delcy Rodríguez terá prometido cooperação com os EUA após captura de Maduro



Em outubro, o jornal norte-americano Miami Herald havia anunciado negociações mal-sucedidas no Catar, em que Delcy Rodríguez se havia oferecido para liderar um governo provisório.



De acordo com o Guardian e a Reuters, o ministro venezuelano da Administração Interna, Diosdado Cabello, também esteve envolvido nas negociações.



No entanto, as fontes citadas pelo The Guardian asseguram que Delcy Rodríguez e a família “não concordaram em ajudar ativamente os EUA a [derrubar Maduro]” e que Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, concordou na indicação de Rodríguez como “a melhor forma de prevenir o caos” após a deposição de Maduro.



Nem a Casa Branca, nem o governo venezuelano comentaram a notícia, mas no dia da captura de Nicolás Maduro o presidente dos Estados Unidos confirmou que havia falado com a presidente interina da Venezuela “várias vezes”.

Segundo o jornal britânico, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o irmão, Jorge Rodríguez, “asseguraram secretamente às autoridades americanas e do Catar, por meio de intermediários, que receberiam bem a saída de Maduro”, com os contactos a remontarem ao outono de 2025 e Rodríguez a prometer trabalhar com a indústria petrolífera norte-americana.Estas conversações “continuaram após uma conversa telefónica crucial entre Trump e Maduro no final de novembro”, em que o então presidente venezuelano recusou deixar o país. Em dezembro, Rodríguez terá informado os interlocutores norte-americanos de que “estava pronta” para assumir os destinos do país e “lidar com as consequências, sejam elas quais forem”.