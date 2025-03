Venezuela detém migrantes deportados dos EUA

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), durante a qual Cabello insistiu que, até agora, nenhum dos repatriados está relacionado com o grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua.



“Dezasseis dos que chegaram, desses 199, são procurados pelos órgãos de segurança por diversas questões. Nenhum deles, até agora, foi qualificado como sendo do Tren de Aragua”, disse.



O ministro explicou que estes 16 migrantes venezuelanos eram procurados por vários crimes e que estão à ordem dos tribunais da Venezuela.



“Há quatro procurados por homicídio, que já estão detidos e à ordem dos tribunais. Há uns por furto genérico, um por tráfico de materiais estratégicos, outro por tráfico de drogas, e cada caso está a ser tratado de acordo com a legislação venezuelana”, disse o ministro.



Explicações de ministro venezuelano



A chegada do novo voo foi transmitida pela televisão estatal venezuelana e os emigrantes foram recebidos por Diosdado Cabello.



“Foram retomados os voos (de repatriamento) e isso não deve causar qualquer tipo de problema (…). Hoje estamos a receber 199 compatriotas. A Venezuela sabe, e o mundo sabe, que não somos cúmplices de qualquer tipo de crime, mas não vamos condenar os venezuelanos, só porque essa é a narrativa que querem impor”, disse o ministro em declarações à televisão estatal venezuelana.



Diosdado Cabello explicou ainda que os emigrantes viajaram dos Estados Unidos para as Honduras e depois para a Venezuela.



Por outro lado, exigiu ao Governo de El Salvador que devolva os venezuelanos que foram deportados recentemente pelos EUA para esse país.



Este foi o quinto voo de repatriamento de venezuelanos realizado em 2025.