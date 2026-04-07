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Venezuela. Dólar substitui-se ao Bolívar devido à alta desvalorização

Venezuela. Dólar substitui-se ao Bolívar devido à alta desvalorização

Na Venezuela, a desvalorização do Bolívar tem impactos na vida quotidiana, com os pagamentos a serem quase sempre em dólares. A alta inflação e os baixos salários causam grandes dificuldades às famílias. Para ter um ordenado suficiente para as despesas há quem tenha várias atividades ou tenha que trabalhar muitas horas.

RTP Antena 1 /
Foto: Celina Faria - RTP Antena 1

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A enviada especial da RTP Antena 1, à Venezuela, Celina Faria testemunhou isto mesmo numa conversa com um vendedor de rua, em Caracas.
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