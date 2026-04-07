Venezuela. Dólar substitui-se ao Bolívar devido à alta desvalorização

Na Venezuela, a desvalorização do Bolívar tem impactos na vida quotidiana, com os pagamentos a serem quase sempre em dólares. A alta inflação e os baixos salários causam grandes dificuldades às famílias. Para ter um ordenado suficiente para as despesas há quem tenha várias atividades ou tenha que trabalhar muitas horas.