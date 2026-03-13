Venezuela e Colômbia cancelam reunião presidencial devido a "força maior"
Os governos da Venezuela e da Colômbia anunciaram o cancelamento, devido a "motivos de força maior", de uma reunião entre os chefes de Estado, prevista para hoje na fronteira entre os dois países.
Num comunicado conjunto divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela na quinta-feira, os governos não deram mais explicações sobre o cancelamento e afirmaram que a reunião terá lugar numa data posterior.
O comunicado acrescentou que o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mantém o convite à líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, para a realização da reunião presidencial e indicou que ambos os governos continuam empenhados "no reforço da confiança, da cooperação e das relações bilaterais".
O encontro seria o primeiro encontro oficial de Rodríguez com um líder latino-americano desde que assumiu o cargo em janeiro, após a operação militar dos Estados Unidos que capturou o então presidente Nicolás Maduro.
Analistas esperavam que Rodríguez e Petro abordassem interesses comuns, incluindo a potencial importação por parte da Colômbia de gás natural da Venezuela, que possui as maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo.
A segurança fronteiriça seria outro tema na agenda, devido à presença de grupos armados ilegais associados ao tráfico de droga e ao potencial de importação de gás natural venezuelano pela Colômbia.
Uma fonte da presidência da Colômbia disse à agência de notícias France-Presse que o cancelamento estava ligado a ameaças à segurança, sem especificar em que lado da fronteira estariam as ameaças.
Numerosos grupos armados envolvidos no tráfico de droga operam ao longo da fronteira entre os dois países, incluindo o mais antigo grupo guerrilheiro latino-americano ainda ativo, o Exército de Libertação Nacional.
Pouco antes do anúncio de quinta-feira, o gabinete de Petro noticiou que o líder colombiano falou por telefone com o Presidente dos Estados Unidos, com Donald Trump a desejar-lhe sucesso no encontro com Rodríguez.