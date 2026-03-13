Venezuela e Colômbia cancelam reunião presidencial devido a "força maior"

Num comunicado conjunto divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela na quinta-feira, os governos não deram mais explicações sobre o cancelamento e afirmaram que a reunião terá lugar numa data posterior.

O comunicado acrescentou que o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mantém o convite à líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, para a realização da reunião presidencial e indicou que ambos os governos continuam empenhados "no reforço da confiança, da cooperação e das relações bilaterais".

O encontro seria o primeiro encontro oficial de Rodríguez com um líder latino-americano desde que assumiu o cargo em janeiro, após a operação militar dos Estados Unidos que capturou o então presidente Nicolás Maduro.

Analistas esperavam que Rodríguez e Petro abordassem interesses comuns, incluindo a potencial importação por parte da Colômbia de gás natural da Venezuela, que possui as maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo.

A segurança fronteiriça seria outro tema na agenda, devido à presença de grupos armados ilegais associados ao tráfico de droga e ao potencial de importação de gás natural venezuelano pela Colômbia.

Uma fonte da presidência da Colômbia disse à agência de notícias France-Presse que o cancelamento estava ligado a ameaças à segurança, sem especificar em que lado da fronteira estariam as ameaças.

Numerosos grupos armados envolvidos no tráfico de droga operam ao longo da fronteira entre os dois países, incluindo o mais antigo grupo guerrilheiro latino-americano ainda ativo, o Exército de Libertação Nacional.

Pouco antes do anúncio de quinta-feira, o gabinete de Petro noticiou que o líder colombiano falou por telefone com o Presidente dos Estados Unidos, com Donald Trump a desejar-lhe sucesso no encontro com Rodríguez.