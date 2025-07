Venezuela e Irão vão instalar fábrica de cabos de fibra ótica a norte de Caracas

O anúncio foi feito na televisão estatal venezuelana pelo governador do estado de La Guaira (a norte de Caracas), José Alejandro Terán, durante a receção das matérias-primas para a Venefibra, uma aliança entre a estatal Companhia Anónima Telefones da Venezuela e o Centro de Dados Modernos (MDC, na sigla em inglês), do Irão.

No ato, que teve lugar no Porto Marítimo de La Guaira, esteve presente o embaixador do Irão na Venezuela, Ali Chegini, o presidente do MDC, Ali Kianpour, e o líder da Zona Económica Especial de La Guaira, Marcos Meléndez.

A Venefibra surge de um acordo assinado com o Irão, em setembro, com o propósito de impulsionar o setor das telecomunicações na Venezuela, não havendo informação pública sobre a capacidade de produção da fábrica nem o prazo para a sua instalação.

O acordo, segundo o diário El Nacional, foi assinado durante a II Feira Internacional de Telecomunicações da Venezuela.

Em junho passado, o presidente do parlamento do Irão, Mohammad Baquer Qalibaf, esteve de visita na Venezuela, com o propósito de reforçar as relações e a cooperação bilateral.

Entre os projetos de cooperação em preparação foi anunciada a criação de uma fábrica de fibra ótica e a instalação de uma sala de tratamento com máquinas de hemodiálise, com tecnologia iraniana.

Foi também anunciado o projeto de criação de um Centro Científico Irão-Venezuela, centrado no intercâmbio tecnológico e comercial.