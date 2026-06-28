Venezuela. Equipas conseguiram resgatar até ao momento 33 pessoas com vida

Estes sobreviventes foram localizados "graças às operações levadas a cabo pelos organismos de segurança nacional em perfeita coordenação com as comissões internacionais que chegaram ao país", disse a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, durante um evento público no centro de acolhimento instalado no Complexo Desportivo José María Vargas, em La Guaira.

Delcy Rodríguez considerou crucial a localização de mais sobreviventes neste período e reconheceu a necessidade de logística e distribuição de bens e alimentos aos afetados pelos sismos.

"Estamos nas horas críticas para salvar vidas e nós, que não estamos a trabalhar no terreno como vocês, estamos em oração para que possamos encontrar pessoas com vida", salientou.

A presidente interina destacou o trabalho das equipas de resgate venezuelanas, que trabalham ininterruptamente "desde o primeiro minuto" da emergência, mencionando igualmente "o esforço" das equipas internacionais e das unidades cinotécnicas de resgate, que se juntaram às tarefas de varredura e rastreio no terreno.

Referiu que a chegada de especialistas do estrangeiro renovou as expectativas da população afetada.

"Aos locais onde chegaram, chegou a esperança", sublinhou, reforçando o compromisso do Governo em manter as operações de busca para que, nas próximas horas, possam ser anunciados novos resgates.

Delcy Rodríguez salientou que "ninguém está sozinho" em La Guaira.

"Aqui está o nosso povo, está o nosso Estado, está o nosso Sistema de Proteção Social e a solidariedade internacional", precisou.

A presidente interina da Venezuela disse ainda que as Forças Armadas do país estão "a participar na triagem de roupa, alimentos e medicamentos para distribuição pelos diferentes abrigos, hospitais e refeitórios, num esforço extraordinário e conjunto".

Nas redes sociais, Delcy Rodríguez indicou igualmente que a Venezuela recebeu, até ao momento, ajuda direta de 24 países que enviaram 521 toneladas de material de socorro, 86 equipas cinotécnicas de resgate (compostas por binómios de guias humanos e cães de busca e salvamento) e mais de 2.741 membros de equipas de busca, salvamento e apoio.

Segundo o governo da Venezuela, estas equipas internacionais, entre as quais está uma missão de Portugal, já se encontram a trabalhar em conjunto com as autoridades venezuelanas.

Os sismos registados na Venezuela na quarta-feira causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 51 portugueses e lusodescendentes, e outros 84 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, localidade do estado La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.