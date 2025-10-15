Venezuela oferece equipa humanitária ao México após inundações que mataram 64

Em comunicado divulgado na terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano indicou que a equipa pode também facilitar as operações levadas a cabo pelas autoridades mexicanas para ajudar as pessoas afetadas pelas chuvas.

No mais recente balanço provisório, a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que cerca de 100 mil casas foram afetadas pelas chuvas e inundações em cinco estados no centro do país.

O Governo de Nicolás Maduro reiterou a "solidariedade inabalável" e demonstrou confiança na "força e resiliência do honrado povo mexicano para superar esta lamentável situação".

A presidência da Venezuela expressou também profundas condolências às famílias das 64 pessoas mortas pelas fortes chuvas, que causaram também danos severos em casas, empresas e infraestruturas.

Claudia Sheinbaum garantiu que "em todos os casos, haverá apoio" em cada um dos 111 municípios afetados.

Em resposta às acusações e críticas dos opositores que apontaram que tanto o Governo federal como o estadual e municipal "foram sobrecarregados pela emergência" e que foi um erro eliminar o Fundo Nacional para Desastres Naturais no Governo anterior, a chefe de Estado frisou que, embora o fundo já não exista, "existe uma dotação orçamental para emergências".

Sheinbaum recordou que existe um "orçamento de emergência" de 19 mil milhões de pesos (cerca de 900 milhões de euros), dos quais três mil milhões de pesos (cerca de 140 milhões de euros) já foram alocados para os danos causados pelo furacão Eric nos estados de Guerrero e Oaxaca.

"Há recursos suficientes. Não se poupará nada em tudo o que está relacionado com a emergência, porque ainda estamos nesse período", garantiu a Presidente.

Fortes chuvas, provocadas pelos furacões Raymond e Priscilla no oceano Pacífico, combinadas com vários fenómenos meteorológicos no Golfo do México, levaram mais de 1.800 milímetros de chuva aos estados de Veracruz (leste), Hidalgo, Puebla, Querétaro e San Luis Potosí (centro).

Em apenas quatro dias, foi registada uma quantidade comparável a metade da média anual de precipitação nestas regiões.

Também na terça-feira, Nicolás Maduro anunciou estar a propor o envio de brigadas internacionais de paz, compostas por construtores, agricultores e médicos para ajudar as autoridades palestinianas a reconstruir a Faixa de Gaza.

"Estamos a trabalhar numa ideia com organizações internacionais para, a partir da Venezuela e de outros países, ajudar Gaza, acompanhar o povo com brigadas internacionalistas de paz, onde vão construtores, onde vão agricultores para produzir e onde vão médicos e pessoal de saúde para acompanhar a reconstrução", disse.