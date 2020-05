Venezuela. Oposição acusa Maduro de encenar invasão marítima do país

", denunciou o líder opositor e presidente do parlamento, Juan Guaidó.A denúncia foi feita através de um comunicado em que a oposição diz que "o regime procura desviar a atenção" da situação do país para "um suposto evento repleto de inconsistências, dúvidas e contradições".O governo venezuelano anunciou que oito pessoas morreram e duas foram detidas, no Estado de La Guaira, a norte de Caracas, devido a uma tentativa frustrada de invasão marítima, por "mercenários" que pretendiam fazer um Golpe de Estado.Segundo a oposição, "militares e civis venezuelanos" teriam sido "presumivelmente executados extrajudicialmente pela ditadura e os seus cadáveres usados para criar um "falso positivo" (que parece ser o que não é) nas costas do Estado de Vargas (agora Estado de La Guaira)".

Conjunto de ações violentas



No comunicado, a oposição explica que, "nas últimas 36 horas, ficou evidenciada a violência generalizada que sustenta o regime" com "o massacre, no centro penitenciário, de Los Llanos, em Guanare, no Estado de Portuguesa, que causou pelo menos 47 mortos e 75 feridos".



Alerta também para "a guerra entre gangues armados em um dos maiores e mais populosos bairros da América Latina, Petare (leste de Caracas), pelo controle da área, pondo em risco a vida de milhares de inocentes".A oposição refere ainda a divulgação de um "vídeo de grupos paramilitares, coletivos, encapuzados e com armas longas no (bairro) 23 de janeiro, controlando esse setor de Caracas e ameaçando quem se opuser à tirania"."O regime de Nicolás Maduro e a sua cúpula não podem negar nem ocultar o descontentamento geral das Forças Armadas, uma instituição que também foi vítima de perseguição", lê-se no comunicado da oposição.", afirma o documento.A oposição diz que se trata de factos repreensíveis e que a comunidade internacional deve estar alerta, porque "morreram venezuelanos e a vida de milhões está em perigo, enquanto se prolongar o estado criminoso" na Venezuela", conclui.