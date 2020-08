Venezuela. Oposição denuncia abusos de militares nos postos de combustíveis

", acusa em comunicado a oposição.No documento, divulgado pela equipa do líder opositor Juan Guaidó, explica-se que "".As pessoas "tiveram de empurrar os seus carros, porque não tinham gasolina para os fazer funcionar", explica-se no comunicado.Por outro lado, ainda segundo a nota, no sul do estado de Anzoátegui (500 quilómetros a leste de Caracas), vários cidadãos denunciaram "que estavam na fila (para comprar) gasolina há mais de 23 dias, sem nenhuma solução quanto à venda de combustível".





Situação extrema







A Venezuela registou uma forte escassez de combustível, entre finais de março e maio, que obrigou os motoristas a acorrerem às estações de serviço vários dias por semana, para conseguir gasolina, muitas vezes sem sucesso.Em finais de maio, chegaram à Venezuela cinco barcos com combustível provenientes do Irão, cuja distribuição fez diminuir as filas para abastecimento de gasolina, que passou de ser mais barata que uma garrafa de água a ser cobrada a preços internacionais (0,50 dólares por litro), com subsídios para setores prioritários.No entanto, desde há pelo menos seis semanas que os venezuelanos recorreram às redes sociais para denunciar novamente dificuldades para conseguir combustível, num altura em que cada cidadão apenas pode comprar gasolina no dia que corresponde ao último dígito da matrícula da sua viatura.Segundo a imprensa local, algumas pessoas queixaram-se que as autoridades estavam a reduzir a quantidade de gasolina que podiam comprar, levando ao ressurgimento das longas filas.