Venezuela. Oposição denuncia "onda de repressão" em vários estados

"Neste momento, as forças do regime estão a iniciar uma onda de perseguição e intimidação contra os líderes políticos em vários estados do país", escreveu na rede social X o Comité de Direitos Humanos de "Vente Venezuela".

A força política pediu ainda o apoio da comunidade internacional.

"Alertamos a comunidade internacional para esta situação e exigimos o fim da perseguição", afirmou.

Reiterando a sua intenção de participar no ato eleitoral de domingo, o "Vente Venezuela" salientou que "será histórico para o país" porque "os cidadãos estão determinados em exercer os seus direitos neste processo".

A mensagem é acompanhada por várias fotografias, nas quais se podem ver veículos do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços de informações) cuja veracidade não foi verificada.

O "Vente Venezuela" denunciou ainda mensagens grafitadas -- "Grande território de paz" ou "Deixem em paz quem está em paz" -- contra a oposição no município de Guásimos, estado de Táchira, escritas nas primeiras horas da manhã.

"A `Fúria Bolivariana` continua a vandalizar espaços para gerar medo e incerteza na população. No entanto, os cidadãos estão determinados a exercer o seu direito de voto", ressalvou a "Vente Venezuela".

Mais de 21,6 milhões de venezuelanos estão chamados a participar nas eleições presidenciais de domingo na Venezuela.