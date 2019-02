Partilhar o artigo Venezuela. Papa disponível mas diz que mediação do Vaticano precisa do acordo das duas partes Imprimir o artigo Venezuela. Papa disponível mas diz que mediação do Vaticano precisa do acordo das duas partes Enviar por email o artigo Venezuela. Papa disponível mas diz que mediação do Vaticano precisa do acordo das duas partes Aumentar a fonte do artigo Venezuela. Papa disponível mas diz que mediação do Vaticano precisa do acordo das duas partes Diminuir a fonte do artigo Venezuela. Papa disponível mas diz que mediação do Vaticano precisa do acordo das duas partes Ouvir o artigo Venezuela. Papa disponível mas diz que mediação do Vaticano precisa do acordo das duas partes

Tópicos:

Argentina, Cristo, Emirados Árabes, Redação,