Venezuela. Partidos próximos de Maduro vencem eleições parlamentares

A aliança dos partidos fiéis a Nicolás Maduro venceu com maioria aboluta as eleições parlamentares na Venezuela. O regime recupera assim a Assembleia Nacional, até agora o único órgão do poder nas mãos da oposição, que decidiu não ir a votos e apelar ao boicote. Juan Guaidó fala numa "fraude consumada".