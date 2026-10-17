Venezuela. Portugueses continuam a enfrentar o desafio de reconstruir casas, negócios e vidas

O alerta foi dado em Caracas por Lucecita Fernandes Ferreira, presidente da SBDP, que pede a Portugal que continue a acompanhar de forma contínua os afetados e quem perdeu o sustento.

"Continuamos a acompanhar as pessoas, porque o que aconteceu foi algo muito significativo e deixou em cada pessoa um impacto (...). O próximo passo é a reconstrução [das infraestruturas], mas também temos de reconstruir as vidas, o ser humano, porque o impacto foi tão forte que as pessoas ainda não conseguem fazer uma vida normal", disse na sexta-feira à agência Lusa.

A presidente da SBDP insistiu que, passada a fase inicial de emergência, o trabalho de assistência daquela organização à comunidade luso-venezuelana entra agora numa fase crítica de apoio psicológico e social, uma vez que as consequências materiais e emocionais continuam bem presentes no dia a dia de muitas famílias.

"A realidade de cada pessoa ficou afetada, os seus lugares de trabalho e casas. Muitos não têm para onde ir, nem onde trabalhar, nem uma escola para onde levar os filhos. (...) Que não se esqueçam de quem está em dificuldade na Venezuela", apelou. E explicou que são muitos os portugueses em dificuldade que "já vinham de uma situação económica que não era a melhor".

A responsável notou ainda que, desde a ocorrência dos sismos, a Sociedade de Beneficência Damas Portuguesas tem estado a distribuir ajuda humanitária recebida dos governos de Lisboa e da Madeira, e também angariada pela sociedade civil madeirense, portuguesa e europeia.

"A Sociedade de Beneficência está agradecida ao Governo português, que tem estado presente nesta situação, e também [pela aprovação dos] pelos projetos que temos enviado (...) Também agradece as ajudas que têm chegado, às associações que estiveram a trabalhar em Portugal, na Madeira e na Europa, e que nos fizeram chegar os contentores com ajuda humanitária", frisou.

O duplo sismo de 24 de junho causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela: Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas morreram e 226.696 feridos foram assistidos nos hospitais venezuelanos depois dos sismos.

Entre as vítimas mortais, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.