Venezuela promete defender com firmeza Essequibo

”, expressou o ministro numa mensagem na sua conta do Instagram.A mensagem foi divulgada depois de o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, advertir a Venezuela de que um ataque militar contra a Guiana não acabaria bem e seria um grande erro, no âmbito da disputa pelo território Essequibo.”.Caracas diz ser insólito que a reivindicação venezuelana do território de Essequibo seja considerada ilegítima, tendo em conta que o Acordo de Genebra é o instrumento válido, assinado pelas partes envolvidas na disputa territorial, assim como acusa a Guiana de procurar recorrer à “ingerência imperial”, em vez dos mecanismos estabelecidos nos acordos de Argyle.A tensão exacerbou-se desde que a Venezuela anunciou que vai eleger um governador para Essequibo nas eleições regionais de maio.No início deste mês, uma patrulha militar venezuelana passou cerca de quatro horas na secção do Bloco Stabroek, onde opera a empresa petrolífera norte-americana ExxonMobil.