Venezuela quer que Governo português e TAP reconheçam Maduro como Presidente

“Eles sabem quais são os mecanismos. O respeito é o primeiro.”, declarou, na segunda-feira, aquele que é considerado o segundo homem mais forte do chavismo.“Que a TAP peça [a Juan Guaidó] uma reconsideração da sanção, para ver quem é o Presidente da Venezuela. Porque, entre outras coisas, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse que transportavam um Presidente. Presidente de quê? De quê?”, questionou.

Diosdado Cabello referiu-se a Juan Guaidó como um "verme e animal perigoso".

O presidente da Assembleia Constituinte garante que, pelo que a suspensão dos voos era o mínimo que Caracas podia fazer.O Governo de Maduro acredita que, para além de ter ocultado a identidade de Juan Guaidó num voo com destino à Venezuela, a TAP permitiu que Juan Marquez, tio do autoproclamado presidente interino desse país, transportasse “lanternas de bolso táticas” que escondiam “substâncias químicas explosivas no compartimento da bateria”.





A TAP já reagiu à sanção, referindo que “cumpre todos os requisitos legais e de segurança exigidos”.





Diosdado Cabello aconselhou o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a discutir o assunto com o homólogo da Venezuela, Jorge Arreaza, defendendo ainda que o Governo de Portugal deverá reconhecer Nicolás Maduro como Presidente.

O Governo português já pediu um inquérito para averiguar a veracidade das acusações que envolvem a transportadora portuguesa, dizendo não ter qualquer indício de irregularidades no voo que transportou Marquez e Guaidó.

“Dinheiro roubado”

No mesmo discurso, o presidente da Assembleia Constituinte referiu-se a Portugal como um país que se considera imperialista e que trata os venezuelanos como súbditos, pedindo que Lisboa devolva o “dinheiro roubado” a Caracas."A menos que os que governam Portugal ainda sintam que são um império. Eles não tinham um aqui no Brasil? (...), que somos uma colónia e que podem, como império, dar ordens", considerou.

Guaidó já foi reconhecido por meia centena de países, incluindo Portugal.

O responsável venezuelano aproveitou a ocasião para acusar Portugal de manter nos bancos portugueses "grande parte do dinheiro roubado da Venezuela"."Dá tristeza, não pensem que é um dos melhores [países] com os quais temos relações.", disse Cabello, numa alusão aos recursos bloqueados no Novo Banco, mas sem referir o nome da instituição bancária."Não pensem que eles são nossos benfeitores. Não, não, não. Grande parte do dinheiro roubado da Venezuela está nos bancos de Portugal", sublinhou.