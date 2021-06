Venezuela recebe primeiro lote de vacinas cubanas

O anúncio foi feito através da televisão estatal venezuelana, que mostrou imagens da chegada de um avião da companhia aérea Cubana de Aviação e do descarregamento de dois contentores com a vacina cubana.



"Assinámos contratos para 12 milhões de vacinas Abdala, que receberemos nos próximos meses", disse a governante, sem precisar o total de doses já recebidas, e afirmando que goza de uma eficácia "das melhores do mundo".



Delcy Rodríguez frisou ainda que é "um sucesso gigante" que Cuba possa oferecer ao mundo a vacina contra a covid-19, apesar do bloqueio dos Estados Unidos.



A Academia Nacional de Medicina da Venezuela (ANM, equivalente à Ordem dos Médicos) já manifestou preocupação pelo anúncio de que o governo venezuelano vai usar os "candidatos a vacinas" experimentais Soberana 02 e Abdala no processo de imunização da população venezuelana.



"Perante a possibilidade de que, por razões eminentemente políticas, se introduzam esses dois (produtos) biológicos na Venezuela, é necessário esclarecer a realidade da situação. Ambos os candidatos a vacina (Soberana 02 e Abdala) estão baseados em desenvolvimentos experimentais semelhantes aos que estão a ser estudados por outros laboratórios no mundo, mas ainda não resultaram no desenvolvimento de nenhuma vacina de comprovada eficácia", explicou a ANM, em comunicado.



O documento explica que a principal fonte de informação sobre aqueles produtos cubanos são o jornal Granma, órgão oficial do Partido Comunista Cubano, e que, sobre a Soberana 02, "há uma publicação sobre o seu efeito em modelos animais, e da Adbala não há nada publicado".



A ANM diz que aqueles produtos precisam de autorização de organismos como a agência norte-americana do medicamento (FDA, em inglês) ou a Agência Europeia dos Medicamentos e uma opinião da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-americana da Saúde.



Desde março de 2020 que a Venezuela está em quarentena preventiva e atualmente tem um sistema de sete dias de flexibilização, seguidos de outros sete dias de confinamento rigoroso.