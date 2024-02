Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo

Os dados foram divulgados através da rede X (antigo Twitter), onde a PDVSA precisa que a maior parte das reservas comprovadas, 279,1 mil milhões de barris, estão na Faixa Petrolífera do Orinoco Hugo Chávez, no sudeste do país.

Por outro lado, 20.330 mil milhões de barris estão entre os estados de Zúlia e Falcón (noroeste).

Há ainda 1.088 mil milhões de barris entre Barinas e Apure (sudoeste) e 343 mil milhões de barris em Carúpano (nordeste).

Segundo a imprensa local, a Arábia Saudita está em segundo lugar em reservas globais comprovadas com 298 mil milhões de barris e na terceira posição está o Canadá com 170 mil milhões.

Na quarta e quinta posição estão o Irão e o Iraque, com 156 mil milhões e 145 mil milhões, respetivamente.

Ainda segundo a imprensa local a Venezuela prevê atingir, em 2024, a meta de produção de mais de um milhão de barris diários, 27,7% mais que a média de 783 mil barris produzidos por dia em 2023.

Na terça-feira os EUA anunciaram que vão reativar as sanções contra o setor petrolífero e do gás venezuelano, denunciando o incumprimento por Caracas dos compromissos assumidos com a oposição, em outubro de 2023, tendo em vista as eleições presidenciais deste ano na Venezuela.