Venezuela tem cinco mil mísseis antiaéreos para enfrentar EUA diz Maduro

"Qualquer força militar no mundo conhece o poder dos Igla-S e a Venezuela possui nada mais nada menos que cinco mil Igla-S", declarou o líder venezuelano, na quarta-feira, na televisão.

O Igla-S é um míssil portátil, concebido para abater aviões a baixa altitude. Já foi utilizado em exercícios militares ordenados por Nicolás Maduro em resposta ao destacamento norte-americano para a zona das Caraíbas.

Washington mobilizou sete navios e aviões de combate, alegando estar a lutar contra o tráfico de droga no mar das Caraíbas, onde, desde o início de setembro, realizou pelo menos sete ataques que causaram 32 mortos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, em meados de outubro, que também autorizou operações clandestinas da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) contra a Venezuela.

Os Estados Unidos acusam Maduro e o Governo de Caracas de liderarem uma vasta organização de tráfico de drogas.

As autoridades venezuelanas negam veementemente a acusação e afirmam que a administração de Donald Trump procura impor uma mudança de regime no país e apoderar-se das importantes reservas de petróleo.