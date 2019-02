Venezuela. Tiros na ponte Francisco de Paula Santander

Forças bolivarianas guardam a fronteira junto à Colômbia - Foto: EPA

O enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral dá conta de disparos, depois de Ivan Duque, presidente da Colômbia, ter dito que tudo teria de ser resolvido pacificamente.







De acordo com informações recolhidas por Nuno Amaral, existem várias pessoas feridas do lado venezuelano que os jovens querem resgatar.

Entretanto o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está chocado com as mortes registadas no sábado na Venezuela e apelou a que não se use "força letal em nenhuma circunstância".Amanhã, segunda-feira, Juan Guaido vai participar na reunião do Grupo de Lima, em Bogotá, para discutir possíveis ações diplomáticas contra Maduro. O grupo reúne 13 países.