Venezuelano Juan Vicente Pérez, o homem mais velho do mundo, celebra 113 anos

As celebrações do aniversário, segundo a imprensa local, incluem vários atos culturais, uma missa e um baile encabeçado por uma neta, que contará com a presenças de distintas autoridades venezuelanas, com uma duração de duas horas, segundo recomendações médicas.

Agricultor de profissão, Juan Vicente Pérez Mora nasceu em 27 de maior de 1909, em El Cobre, estado de Táchira (860 quilómetros a sudoeste de Caracas), e revelou recentemente que os segredos da sua longevidade são: "Trabalhar muito, descansar nas férias, deitar-me cedo, amar a Deus e tê-lo sempre presente no coração, e beber um copo de `miche` [aguardente local] por dia".

Juan Vicente foi o nono de dez filhos de Eutíquio del Rosário Pérez e Edelmira Mora e é conhecido pela sua "uma excelente memória", que o leva a descrever momentos da infância, do casamento e a reconhecer os irmãos, filhos e netos.

Em 1997 ficou viúvo de Ediofina Garcia, após 60 anos de matrimónio e, além de alguma tensão arterial alta, segundo a sua filha Nelyda Pérez, "está com muito boa saúde, não padece que nenhuma doença que precise de tratamento médico".

É popularmente conhecido por "tio Juan", gosta de estar com os parentes e amigos, a quem conta histórias e com quem conversa longamente. Tem 11 filhos (seis rapazes e cinco raparigas), 41 netos, 18 bisnetos e 12 tetranetos.

Juan Vicente tinha apenas 5 anos quando começou a ajudar o pai e irmãos no cultivo de cana-de-açúcar e café. Aprendeu a ler e escrever com um caderno que lhe ofereceu uma professora.

Durante 10 anos foi oficial de justiça em Caricuena, trabalhando na resolução de problemas familiares por assuntos relacionados com terras e heranças.

No seu tempo livre ouve música latino-americana e tirou a sua primeira fotografia quando tinha 51 anos, a preto e branco.

Hoje, através do Twitter a Guinness World Records Latino-americana, desejou-lhe os "parabéns".

"Hoje é o 113.º aniversário de Juan Vicente Pérez, o homem mais longevo do mundo. Esperamos que tenha um dia muito especial com a família e amigos na Venezuela", lê-se na mensagem ao aniversariante.