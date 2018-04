Partilhar o artigo Venezuelano Ronaldo Schemidt vence prémio World Press Photo of the Year Imprimir o artigo Venezuelano Ronaldo Schemidt vence prémio World Press Photo of the Year Enviar por email o artigo Venezuelano Ronaldo Schemidt vence prémio World Press Photo of the Year Aumentar a fonte do artigo Venezuelano Ronaldo Schemidt vence prémio World Press Photo of the Year Diminuir a fonte do artigo Venezuelano Ronaldo Schemidt vence prémio World Press Photo of the Year Ouvir o artigo Venezuelano Ronaldo Schemidt vence prémio World Press Photo of the Year

Tópicos:

AFP, Caracas, Víctor Salazar Balza,