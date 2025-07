Veo 3 da Google cria vídeo à medida

Vestir a pele de realizador

Já está disponível para os utilizadores portugueses o mais recente e avançado modelo de Inteligência Artificil da Google para a geração de vídeos. Um gerador de minúsculas curtas-metragens, de oito segundos, através da aplicação Gemini, que constroi um vídeo através de um prompt simples (descrição escrita) - com efeitos sonoros e diálogos que dão vida à história.





Em maio, a Google revelou o Veo 3, permitindo às pessoas dar literalmente vida à sua imaginação mais criativa através de uma combinação fascinante de recursos visuais e sonoros.





Com esta ferramenta digital integrada na aplicação Gemini, basta escrever a cena a que pretende assistir e é criado um vídeo personalizado de oito segundos, com som, diálogo e música.





Mas como começar a usar o Veo 3 através da aplicação Gemini?





O Veo 3 é o modelo avançado de geração de vídeo, que permite aos subscritores do Google AI Pro * a geração de vídeos a partir de texto (subscrição gratuita apenas de um mês).





No seu telemóvel ou computador, abra a aplicação Gemini e na barra de prompts procure o botão ou a opção "vídeo". Se não o encontrar, procure por três pontos (ícone de menu) para mais opções.





Siga aqui os vários passos:









O prompt é fundamental e, quanto mais claro e descritivo conseguir explicar o que pretende, melhor será o vídeo.





Vamos dar para já um exemplo um exemplo simples:







(Prompt/Descrição): Dois astronautas dentro de uma cápsula. Um deles tem um fato espacial lunar e outro um fato da SpaceX. Ambos ostentam a bandeira portuguesa no ombro. A ação decorre durante um lançamento da nave. Um astronauta diz: ”Somos os primeiros portugueses a caminho do espaço” e o outro responde a rir: “Acorda. Isto é apenas um prompt criado por inteligência artificial”.









Mas podemos melhorar este resultado ao acrescentar mais pormenores ao prompt.





Ou seja, se a descrição escrita for mais detalhada, o resultado é mais próximo do desejado.







Exemplo: dois astronautas dentro de uma cápsula da Space X. Um deles tem um fato espacial lunar. O outro astronauta está com um fato de astronauta mais moderno e com o logótipo da Space TUGA. Ambos ostentam a bandeira portuguesa no ombro. A ação decorre durante um lançamento da nave. Um astronauta conversa com o outro: ”Somos os primeiros portugueses a caminho do Espaço”. O outro astronauta responde a rir. Ouve-se depois o computador a dizer: “Acorda. Isto é apenas um prompt criado por inteligência artificial”. Todos os diálogos são em português de Portugal.





Eis o resultado obtido:

Uma funcionalidade que nos transporta verdadeiramente para fora da realidade do mundo que conhecemos.





Agora é soltar a imaginação e "realizar" sonhos numa virtualidade cada vez mais próxima do real.

Este é o resultado :