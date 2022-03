Veterano militar norte-americano revela localização de vala comum no Vietname

O ex-militar dos Estados Unidos, que pediu para manter o anonimato, forneceu às autoridades da República Socialista do Vietname as coordenadas e os mapas de uma zona numa colina em Xuan Son, província de Binh Dinh, centro do Vietname, noticia hoje o portal de notícias vietnamita VnExpress.

Os guerrilheiros Vietcongue, do Vietname do Norte, apoiados por Moscovo e Pequim, lutaram contra as forças do Sul apoiadas diretamente pelos Estados Unidos, (formalmente desde 1965) mas também pela Austrália, Coreia do Sul e Tailândia até à queda de Saigão a 30 de abril de 1975.

Após duas semanas de escavações, as equipas encontraram os restos mortais de 25 soldados do Vietname do Norte, roupas, calçado e balas.

De acordo com as informações reveladas pelo veterano norte-americano, assim como a partir de dados recolhidos pelas autoridades de Hanói, entre 60 a 80 efetivos Vietcongue perderam a vida na colina de Xuan Son em 1966 e, por isso, continuam as buscas para se encontrarem mais restos mortais.

Os 25 cadáveres que foram agora localizados vão ser enterrados no cemitério da aldeia mais próxima no próximo dia 30 de abril, data que assinala a vitória do Vietname do Norte sobre as forças do governo de Saigão (Vietname do Sul).

Até ao momento não se conhecem os detalhes sobre as circunstâncias em que morreram estes 25 soldados do Vietname do Norte.

A segunda guerra da Indochina (Guerra do Vietname), que sucedeu à guerra entre vietnamitas e a França (potência colonial), provocou a morte a morte a mais de três milhões de vietnamitas e morreram, de acordo com dados oficiais, 58 mil soldados dos Estados Unidos.