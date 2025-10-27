Viagem pela Ásia. Trump chega ao Japão para segunda visita diplomática

O papel de Naruhito, no entanto, é puramente simbólico, e o verdadeiro encontro diplomático acontece na terça-feira com Sanae Takaichi, a recém-eleita primeira-ministra conservadora e próxima de Shinzo Abe, o falecido antigo primeiro-ministro japonês.

Os encontros diplomáticos em Tóquio são também uma estratégia para reforçar a relação comercial cada vez mais complexo que Trump abalou no início deste ano com as tarifas.

Trump passou o domingo na Malásia, onde participou de uma cimeira regional, e partiu na manhã de segunda-feira para o Japão. A bordo do Air Force One, o presidente norte-americano disse que pretende conversar em Tóquio sobre a "grande amizade" entre os EUA e o Japão.

, escreveu Trump na Truth Social pouco antes de o Air Force One pousar no aeroporto de Haneda, em Tóquio, pelas 17h00 locais.Depois de ser recebido por várias autoridades norte-americanas e japonesas, que o esperavam à chegada, incluindo o secretário-chefe do gabinete japonês, o embaixador dos EUA no Japão e o comandante das forças norte-americanas no Japão,O Japão é um importante aliado dos Estados Unidos e, após seis anos desde o último encontro de ambos, Trump vai ser recebido primeiro pelo imperador Naruhito. Em 2019, depois de Naruhito ter ascendido ao trono, dando continuidade a uma linha imperial hereditária, o presidente norte-americano e a primeira-dama foram convidados de Estado do Imperador no Japão.De acordo com a imprensa internacional, Takaichi espera impressionar ainda mais Trump com promessas de compra de veículos, soja e gasolina dos EUA.Também Trump afirmou estar ansioso por conhecer Takaichi, uma aliada próxima de Abe - falecido amigo e parceiro de golfe:Além das promessas de investimento,O Japão alberga a maior concentração de poder militar dos EUA no estrangeiro, e Trump já criticou anteriormente de que o país não está a gastar o suficiente para defender as ilhas japonesas da China, que o presidente norte-americano refere como cada vez mais agressiva.A visita ao Japão acontece antes do encontro de Trump com o líder chinês Xi Jinping na quinta-feira na Coreia do Sul.