Vice-MNE da China em Timor-Leste para reforço da relação bilateral

Sun Weidong, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, que iniciou domingo uma visita de 24 horas a Timor-Leste, falava aos jornalistas depois de um encontro com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão.

"O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China veio para falar sobre a cooperação com Timor-Leste. Não discutimos questões detalhadas, mas partilhámos ideias e reafirmámos a vontade de [a China] continuar a apoiar o desenvolvimento de Timor-Leste", afirmou Xanana Gusmão.

No âmbito da visita, Sun Weidong reuniu-se no domingo com a vice-ministra para os Assuntos da Associação das Nações do Sudeste Asiático, Milena Rangel, tendo também reunido hoje, antes do final da visita, com a presidente do Parlamento, Fernanda Lay.

A China e Timor-Leste elevaram em setembro de 2023 as relações bilaterais para uma "parceria estratégica abrangente", o segundo nível mais alto no protocolo da diplomacia chinesa, em linha com a iniciativa "Faixa e Rota".

A "Faixa e Rota" é uma iniciativa lançada pela China em 2013, inspirada na antiga Rota da Seda, que se tornou no principal programa de política externa do Governo chinês, liderado pelo Presidente Xi Jinping, e à qual já aderiram 150 países.

O acordo foi assinado, no ano passado, entre o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, e o Presidente chinês, Xi Jinping, à margem da cerimónia de abertura dos Jogos Asiáticos, evento que se realiza a cada quatro anos.

O documento destaca quatro prioritárias, nomeadamente indústria, infraestruturas, agricultura e melhoria de vida dos cidadãos timorenses.